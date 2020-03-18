فحص طبي لأعضاء «الكنيست» بسبب كورونا

أعلن البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، اليوم الأربعاء، عن إجراء فحص طبي لجميع أعضائه بعد الإعلان عن فرض الحجر الصحي على وزيرين حضرا لمقره الإثنين الماضي.أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء، تسجيل 90 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 427 حالة.ووفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست"، فقد استبعدت الحكومة فرض المزيد من القيود على الإسرائيليين في هذه المرحلة.يأتي هذا بعد يوم واحد من بدء الحكومة في تطبيق تكنولوجيا رقمية لرصد المخالطين لحالات الإصابة المؤكدة.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرح بأنه سيتم فرض عزل على هؤلاء المخالطين، محذرًا من أن هذا لن يكون خيارًا وإنما إجباريًا.