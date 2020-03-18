10 طرق صحية لحماية طفلك من كورونا.. بينهم حال الرضاعة

فرض الخوف من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) نفسه ع العالم أجمع، خاصة عقب إعلانه من منظمة الصحة العالمية "وباء عالميا"، لتلجأ معظم دول العالم إلى توقيف رحلات الطيران فضلا عن تعطيل الدراسة والأعمال غير المهمة والأساسية، ومع جلوس الأطفال في المنزل، هناك عدة طرق يجب اتباعها لحمايتهم، فكيف تكون؟.



ماذا لو كان طفلك يعاني من أعراض COVID-19؟.



ماذا لو كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية؟



قد يكون الطفل عرضة لخطر الإصابة بالعدوى، وبحسب موقع "lifestyle"، فإن الدراسات في الصين أظهرت أن الأطفال، وخاصة الرضع الذين تقل أعمارهم عن 12 شهرًا، أقل عرضة للإصابة بالفيروس.وقالت مجلة طبية حديثة: "بناءً على مصادر البيانات المستخدمة في هذه الدراسة، أصيب 9 رضع بـ COVID-19، وتم إدخالهم إلى المستشفى في الصين بين ديسمبر 2019 و6 فبراير 2020"، "وبالنظر إلى عدد الإصابات المبلغ عنها، فإن عدد الرضع المصابين ضئيلًا".إذا شعر الوالدان أن طفلهما يعاني من السعال أو العطس أو الحمى، فيجب عليهما طلب الرعاية الطبية.ومع ذلك، فإن أعراض "COVID-19" تشبه إلى حد كبير أعراض الأنفلونزا، أو نزلات البرد، لذلك لا داعي للخوف.وفقًا "لليونيسف"، يجب على الآباء الاستمرار في اتباع ممارسات جيدة في نظافة اليد والجهاز التنفسي مثل غسل اليدين بانتظام، والحفاظ على اللقاح حتى الآن بالتطعيمات، بحيث يكون طفلك محميًا ضد الفيروسات والبكتيريا الأخرى المسببة للأمراض.- حاول تجنب اصطحاب طفلك إلى الأماكن العامة، لمنعه من الانتشار إلى الآخرين.- يجب على الآباء غسل أيديهم.- بالنظر إلى أن الرضع الذين تقل أعمارهم عن 12 شهرًا لا يمكنهم ارتداء الأقنعة، فهم يحتاجون إلى تدابير وقائية محددة.- من المهم للوالدين ومقدمي الرعاية ارتداء الأقنعة وغسل اليدين قبل الاتصال الوثيق معهم.- تأكد من تعقيم ألعاب طفلك وأدوات المائدة بانتظام.- إذا شعرت الأمهات بأن لديهن أعراض، فيجب عليهن طلب الرعاية الطبية، تنصح اليونيسف: "بالنظر إلى فوائد الرضاعة الطبيعية، والدور غير الهام لحليب الأم في نقل فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى، حيث يمكن للأم مواصلة الرضاعة الطبيعية، مع تطبيق جميع الاحتياطات اللازمة.- إذا كانت الأم مريضة، فيجب تشجيعها على إفراز الحليب وإعطائه للطفل عبر كوب نظيف أو ملعقة - كل ذلك مع اتباع نفس طرق الوقاية من العدوى.- يتم حث الآباء الذين يستخدمون حليب الأطفال لإطعام أطفالهم، على ضمان تنظيف جميع الزجاجات جيدًا وتخزين المنتجات إذا كان هناك نقص في المتاجر.- حافظ على أمان الأجداد- العزلة الاجتماعية ليست ممتعة- وعلى الرغم من أن الأجداد غالبًا ما يكونون على استعداد لرعاية أحفادهم، فمن المهم منحهم بعض الوقت للراحة، إن كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة هم الأكثر عرضة للخطر.- حاول إجراء مكالمة فيديو لإبقائهم على اطلاع دائم بأقاربهم من الشباب".