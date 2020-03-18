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الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: تسجيل 11 إصابة بكورونا قادمة من الخارج

الأربعاء 18/مارس/2020 - 09:14 ص
كورونا
كورونا
هبه محمد
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أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، عن 11 إصابة بفيروس كورونا المستجد قادمة من الخارج مع تراجع الحالات المحلية.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الصينى شى جين بينج أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لتوفير المساعدة والدعم لإسبانيا فى مكافحتها لفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأعرب بينج – فى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانشيز" اليوم الأربعاء – عن خالص مواساته لإسبانيا حكومة وشعبا على خلفية الانتشار الحاد للمرض في الآونة الأخيرة، معتبرا أنه عبر العمل الجاد الذي شاركت فيه البلاد بأسرها، فإن الإجراءات التي اتخذتها الصين للوقاية من المرض والسيطرة عليه حققت نتائج إيجابية، وتخطت الصين المرحلة الأكثر صعوبة ومشقة في مكافحة المرض.

وأشار إلى أن المرض ينتشر الآن في العديد من البلدان والمناطق، والصين مستعدة للتعاون الدولي مع الدول الأخرى وتقديم المساعدة في حدود قدراتها، معربا عن أمله أن يعمل المجتمع الدولي لتحويل الأزمة إلى فرصة، ويواجه تأثير المرض عبر إجراءات ملموسة من الانفتاح والتعاون لتحقيق الأمن الصحي الدولي.

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