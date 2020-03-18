«يوفنتوس» يتبرع 10 مليون يورو لمكافحة كورونا

تبرع أندريا أنييلي مالك نادي يوفنتوس الإيطالي، لكرة القدم بعشرة ملايين يورو نيابة عن عائلته للمساهمة في جهود مكافحة فيروس كورونا "المستجد"، حسبما أفادت وسائل الإعلام الإيطالية.وذكرت عائلة أنييلي في بيان لها: "عائلة أنييلي تبرعت بعشرة ملايين يورو لصالح هيئة الحماية المدنية المسؤولة عن إدارة هذه الأزمة (مكافحة تفشي فيروس كورونا)".وتمتلك عائلة أنييلي شركات عدة مثل "فيات كرايسلر" و"فيراري".