دورة لتوعية ضباط قسم العلمين بمخاطر كورونا في مطروح

أعلنت مديرية الصحة بمطروح -في بيان صحفي- عن عقد دورة تثقيفية وإرشادية لضباط قسم شرطة العلمين والعاملين بالسجل المدني بمختلف الفئات.وتم توعية الضباط والعاملين عن كيفية الحد من انتشار فيروس الكورونا وأعراضه وطرق الوقايه منه، وكيفية التعامل مع حالات العدوى وذلك تحت قيادة الدكتور محمد هاشم مدير الإدارة الصحية بالعلمين وفريق العمل.جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وتحت إشراف الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بمطروح.وبدأت مديرية الصحة بمحافظة مطروح، تحت إشراف الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة، وفق البيان، في تنفيذ خطة لتطهير وتعقيم المصالح الحكومية والمنشآت الخدمية والدينية بالمحافظة، حيث قام فريق التعقيم وطب الأمراض المتوطنة بالمحافظة برش وتطهير ديوان مديرية الصحة ضمن الخطة لتطهير وتعقيم جميع المنشآت والمصالح الحكومية بالمحافظة.