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الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لمكافحة كورونا.. إيران تتلقى مساعدات من تركيا والصين

الأربعاء 18/مارس/2020 - 09:09 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أفاد إعلام رسمي إيراني بأن أيران تلقت مساعدات طبية من كل من تركيا والصين لدعمها في مكافحة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن السفارة التركية في طهران بأن تركيا أرسلت شحنة مساعدات طبية إلى إيران، وذلك في "إطار اتفاق مبرم بين وزارة الصحة التركية والسفير الإيراني في أنقرة لمكافحة فيروس كورونا".

كما أرسلت الصين شحنة خامسة من المساعدات الطبية، مقدمة من سكان مدينة شنغهاي الصينية وعدد من الشركات العاملة فيها.

يذكر أن الكويت أعلنت أمس تقديم عشرة ملايين دولار كمساعدة إنسانية لدعم إيران.

ووفقا للوكالة، فقد قدمت كل من "الصين وأوزبكستان وتركيا والإمارات وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان وقطر وجمهورية أذربيجان وروسيا"، وكذلك منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، مساعدات إنسانية مادية وغير مادية لمواجهة تفشي كورونا في إيران.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن كورونا في إيران 988 بينما عدد المصابين يتجاوز 16 ألفا.

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