كورونا يعطّل المدارس الروسية

أفادت فضائية "الحدث"، اليوم الأربعاء، بتعطيل الدوام في المدارس الروسية من 23 مارس إلى 12 أبريل، بسبب فيروس كورونا المستجد.وفي سياق متصل، أعلن المركز الروسي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد عن تسجيل 4 إصابات جديدة بهذا الفيروس، ليصل عدد المصابين في روسيا حتى الآن إلى 63 شخصا.وقلصت روسيا عدد الرحلات الجوية من وإلى كل من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا، من الجمعة الماضى، كما قررت تعليق منح تأشيرات الدخول لمواطني إيطاليا اعتبارا من 13 مارس الجاري، باستثناء تأشيرات لرجال الأعمال والتأشيرات الإنسانية والدبلوماسية وتأشيرات للعمل.وأشار مركز العمليات إلى أن هذه الإجراءات تتخذ من أجل منع دخول فيروس كورونا للأراضي الروسية، وانتشاره في روسيا.