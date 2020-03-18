حظك اليوم.. برج القوس الأربعاء 18 مارس 2020

قدمت خبيرة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج القوس قالت:مهنيًا: لقاء مهمّ على الصعيد العملي تحدد على أثره مشاريعك للمرحلة المقبلة وفق ما تريده أنت.عاطفيًا: بانتظارك استحقاق عاطفي مصيري لتحديد وجهتك المستقبلية، وهذا سيؤدي إلى تغيير جذري في حياتك.صحيًا: تناول المعجنات يوميًا يسبب السمنة والإصابة بالكولستيرول وغيره.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.