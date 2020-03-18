حظك اليوم.. برج العقرب الأربعاء 18 مارس 2020

قدمت خبيرة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج العقرب قالت:مهنيًا: ترتفع المعنويات وتحرز تقدّمًا كبيرًا وتكون الظروف مواتية لإحداث تغيير في حياتك، قد تتلقى خبرًا أو تفرح لانفراج، وتحقق المرتجى.عاطفيًا: أمل كبير بعد سلسلة من الخيبات سببها العناد والتسلّط، فكن حذرًا في المرات المقبلة لئلا تقع في الخطأ نفسه.صحيًا: جدد النشاط الذي يعرفه الآخرون فيك، وبرهن للجميع أنك قادر على استعادته.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.