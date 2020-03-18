حظك اليوم.. برج الميزان الأربعاء 18 مارس 2020

قدمت خبيرة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج الميزان قالت:مهنيًا: فكّر في مستقبلك بجدية أكبر، مسؤولياتك تزداد ومصاعب الحياة تكبر وهذا لا يحتمل أي مغامرة عشوائية.عاطفيًا: تعرف بعض التردّد في العلاقة بالشريك، والسبب هو غياب الثقة ر بينكما.صحيًا: لا تتردد في الالتحاق بأحد الأندية الرياضية برفقة الأصدقاء.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.