حظك اليوم.. برج الأسد الأربعاء 18 مارس 2020

قدمت خبيرة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج الأسد قالت:مهنيًا: يوم مناسب لملاحقة بعض الأعمال والاتصالات المهنية وتظهر عن شجاعة كبيرة وقدرة على التكيف.عاطفيًا: قد تلجأ الى إخفاء مكان إقامتك أو ترك منزلك أو تعتمد التنقل الدائم بين مكان ومكان لتختبر مدى حب الشريك لك.صحيًا: عليك التروّي والصبر وعدم القلق والاهتمام بالصحّة ومراجعة الطبيب عند أيّ عارضوتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.