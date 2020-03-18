رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأربعاء 18 مارس 2020

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:20 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
طباعة
قدمت خبيرة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: تطور مفاجئ يؤثر في أوضاعك المالية أو يتحدث عن تغييرات تحصل في هذا الإطار ولو على المدى البعيد.
عاطفيًا: أنت اليوم جذاب بدرجة كبيرة وكل الانظار موجهة اليك. تقف مع الحبيب في موقف صعب مما يزيد من اعجابه وحبه لك.
صحيًا: حان الوقت لوضع حد للسمنة المفرطة واتباع حمية غذائية قبل فوات الأوان.


الثور
مهنيًا: تتعزز قدراتك وتجد حلولًا لمشكلات عالقة وتبدأ علاقة جديدة وتعرف اتصالات مهمّة تتعلّق بسفر أو بتنقّل.
عاطفيًا: تقابل الشخص المناسب هذا اليوم، وقد يشعرك ذلك بارتياح كبير بعد فترة صعبة أمضيتها أخيرًا.
صحيًا: كثيرة الأمراض التي يعانيها الناس اليوم، وبعضها ناتج من الإهمال والاستخفاف.. كن حذرًا.


الجوزاء
مهنيًا: مفاجآت متعاقبة تدفعك إلى إعادة النظر في بعض مشاريعك، وهذا يمنحك مزيدًا من الوقت لاتخاذ القرار الصائب بشأنها.
عاطفيًا: كن أكثر جدية مع الشريك، وقد بعض التنازلات الضرورية لمصلحة العلاقة، فهذا لا يضرّ.
صحيًا: توخَّ الحذر في تنقلاتك الطويلة وخصوصًا في المناطق المرتفعة إذا كنت تعاني الضغط


السرطان
مهنيًا: تواجه بعض المتاعب اليوم في تنفيذك لمشاريعك، لكنك قد تحقق أرباحًا لطالما تمنيتها.
عاطفيًا: أجواء رومانسية تعيشها مع الحبيب اليوم وتقربك منه أكثر. استشر أحدًا بشأن ما يتعلق بمشاكلك معه.
صحيًا: لا تعرض نفسك للبرد كثيرًا، وخذ الاحتياطات اللازمة إذا قررت التوجه إلى المناطق الجبلية.


الأسد
مهنيًا: يوم مناسب لملاحقة بعض الأعمال والاتصالات المهنية وتظهر عن شجاعة كبيرة وقدرة على التكيف.
عاطفيًا: قد تلجأ الى إخفاء مكان إقامتك أو ترك منزلك أو تعتمد التنقل الدائم بين مكان ومكان لتختبر مدى حب الشريك لك.
صحيًا: عليك التروّي والصبر وعدم القلق والاهتمام بالصحّة ومراجعة الطبيب عند أيّ عارض


العذراء
مهنيًا: رغبتك في التطوير قد تواجه ببعض الآراء المغايرة، لكنّ إصرارك يعيد تصويب الأمور لمصلحتك.
عاطفيًا: لن يعكر صفو العلاقة بينك وبين الشريك المغرضون والمصطادون في الماء العكر.
صحيًا: كن من أصحاب الأجسام الرشيقة كتلك التي تشاهدها في البرامج الخاصة بالحفاظ على صحة سليمة ورشيقة.


الميزان
مهنيًا: فكّر في مستقبلك بجدية أكبر، مسؤولياتك تزداد ومصاعب الحياة تكبر وهذا لا يحتمل أي مغامرة عشوائية.
عاطفيًا: تعرف بعض التردّد في العلاقة بالشريك، والسبب هو غياب الثقة ر بينكما.
صحيًا: لا تتردد في الالتحاق بأحد الأندية الرياضية برفقة الأصدقاء.


العقرب
مهنيًا: ترتفع المعنويات وتحرز تقدّمًا كبيرًا وتكون الظروف مواتية لإحداث تغيير في حياتك، قد تتلقى خبرًا أو تفرح لانفراج، وتحقق المرتجى.
عاطفيًا: أمل كبير بعد سلسلة من الخيبات سببها العناد والتسلّط، فكن حذرًا في المرات المقبلة لئلا تقع في الخطأ نفسه.
صحيًا: جدد النشاط الذي يعرفه الآخرون فيك، وبرهن للجميع أنك قادر على استعادته.


القوس
مهنيًا: لقاء مهمّ على الصعيد العملي تحدد على أثره مشاريعك للمرحلة المقبلة وفق ما تريده أنت.
عاطفيًا: بانتظارك استحقاق عاطفي مصيري لتحديد وجهتك المستقبلية، وهذا سيؤدي إلى تغيير جذري في حياتك.
صحيًا: تناول المعجنات يوميًا يسبب السمنة والإصابة بالكولستيرول وغيره.


الجدي
مهنيًا: مشروع جديد يطرح عليك تمهل بشأنه، لا تركن إلى كل الآراء واختر الصائب منها.
عاطفيًا: أهلًا بالرومانسية، إذا لم يكن لديك موعد ساخن اليوم فابدأ بالبحث عنه الآن، فكّر بطريقة الخروج عن المألوف.
صحيًا: الشعور بالدوخة الدائمة غير مطمئن، استشر طبيبك قبل تفاقم الوضع.


الدلو
مهنيًا: لا تناقش في مشاريع ترى أنك غير معني بها أو لا تملك القدرة على الدخول فيها كي لا تسبب لنفسك الإحراج.
عاطفيًا: قلق وانزعاج، لا علاقة للحبيب بهما، بل بسبب هواجس ضاغطة أو مسألة عالقة.
صحيًا: تمنّي النفس بالحصول على جسم رشيق. التمنّي وحده غير كاف، بل يجب أن يكون مترافقًا مع الإرادة.


الحوت
مهنيًا: خيارات متعددة ونجاحات كثيرة على الرغم من بعض التأخير والمماطلة أو تضاعف المسؤوليات.
عاطفيًا: تتخلص من سوء تفاهم عابر مع الشريك، وتعالج الأمور سريعًا قبل تفاقمها.
صحيًا: معالجة الأمور بحكمة وروية تبعد عنك أسباب الانفعال وفقدان الأعصاب.

موضوعات متعلقة

كيف يغسل ويكفن من مات بفيروس كورونا؟.. الإفتاء تجيب

رد قوى من «الباز» على المطالبة بالإفراج عن 60 ألف سجين

«الصحة»: حالتا وفاة و30 إصابة جديدة بـ«كورونا»

ضبط إخواني لترويج أخبار كاذبة عن كورونا

الصور

image description

ذكرى البابا شنودة.. قصة صداقة «أبو الأساقفة» و«معلم الأجيال»

image description

«قفاز وكمامة».. صاحب مطعم يحمي زبائنه من كورونا (صور)

image description

كورونا يصنع مجموعة جديدة من أثرياء الحرب بالإسكندرية (صور)

image description

من مطهر للحلاقة إلى مواجهة كورونا.. حكاية كولونيا «555»

image description

الفرز وتجميع الأصوات فى انتخابات نقابة المحامين

الأكثر قراءة

وزير التعليم العالى يناشد الطلاب بضرورة البقاء فى المنزل

وزيرة الصحة توضح أسباب زيادة أعداد المصابين بـ«كورونا»

كيفية المذاكرة عبر موقع بنك المعرفة المصري.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

«كاف» يصدم الهلال السوداني وينتصر للأهلي

إنفوجراف

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

image description

إصابة 145 ألف شخص.. كورونا يواصل حصد الأرواح

image description

الصلاة في زمن «كورونا».. دور العبادة تحت الحجر

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

«اللى حضّر العفريت».. الصين تختبر لقاحًا مضادًا لكورونا

«الجوز» أفضل علاج للاكتئاب

لبن الأم يمنع «تعفن الدم» بين الأطفال

«مكافحة الأمراض» يطالب بمنع التجمعات لمواجهة كورونا

منوعات

الأرجنتين تنشئ 8 مستشفيات طوارئ لمصابي كورونا

كيفية المذاكرة عبر موقع بنك المعرفة المصري.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

«بيتنا اتخرب».. كيف أثر «كورونا» على عمال الحدائق العامة؟

قفازات وكُحل.. شاب يحارب «كورونا» بالدليفري المجاني (فيديو)

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
كفكف دموعك يا نبى
مؤمن المحمدي
هل النحو «علم»؟
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى البابا شنودة الثالث المِعطاء
ماجد حبته
سقطة «الجارديان» الجديدة
المزيد

الثقافة

مختارات من قصائد الشاعر الراحل عمر أبو ريشة أحدث إصدارات الثقافة السورية

وزير الثقافة الأردنى يشكل لجنة لتوعية المواطنين ضد كورونا

دار العين تناقش ديوان «المرأة ذات الوزن المرح» 25 مارس

«العابرة» لـ إبراهيم عبد المجيد الأكثر انتشارا في مصر