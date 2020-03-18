حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأربعاء 18 مارس 2020

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قدمت خبيرة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:مهنيًا: تطور مفاجئ يؤثر في أوضاعك المالية أو يتحدث عن تغييرات تحصل في هذا الإطار ولو على المدى البعيد.عاطفيًا: أنت اليوم جذاب بدرجة كبيرة وكل الانظار موجهة اليك. تقف مع الحبيب في موقف صعب مما يزيد من اعجابه وحبه لك.صحيًا: حان الوقت لوضع حد للسمنة المفرطة واتباع حمية غذائية قبل فوات الأوان.مهنيًا: تتعزز قدراتك وتجد حلولًا لمشكلات عالقة وتبدأ علاقة جديدة وتعرف اتصالات مهمّة تتعلّق بسفر أو بتنقّل.عاطفيًا: تقابل الشخص المناسب هذا اليوم، وقد يشعرك ذلك بارتياح كبير بعد فترة صعبة أمضيتها أخيرًا.صحيًا: كثيرة الأمراض التي يعانيها الناس اليوم، وبعضها ناتج من الإهمال والاستخفاف.. كن حذرًا.مهنيًا: مفاجآت متعاقبة تدفعك إلى إعادة النظر في بعض مشاريعك، وهذا يمنحك مزيدًا من الوقت لاتخاذ القرار الصائب بشأنها.عاطفيًا: كن أكثر جدية مع الشريك، وقد بعض التنازلات الضرورية لمصلحة العلاقة، فهذا لا يضرّ.صحيًا: توخَّ الحذر في تنقلاتك الطويلة وخصوصًا في المناطق المرتفعة إذا كنت تعاني الضغطمهنيًا: تواجه بعض المتاعب اليوم في تنفيذك لمشاريعك، لكنك قد تحقق أرباحًا لطالما تمنيتها.عاطفيًا: أجواء رومانسية تعيشها مع الحبيب اليوم وتقربك منه أكثر. استشر أحدًا بشأن ما يتعلق بمشاكلك معه.صحيًا: لا تعرض نفسك للبرد كثيرًا، وخذ الاحتياطات اللازمة إذا قررت التوجه إلى المناطق الجبلية.مهنيًا: يوم مناسب لملاحقة بعض الأعمال والاتصالات المهنية وتظهر عن شجاعة كبيرة وقدرة على التكيف.عاطفيًا: قد تلجأ الى إخفاء مكان إقامتك أو ترك منزلك أو تعتمد التنقل الدائم بين مكان ومكان لتختبر مدى حب الشريك لك.صحيًا: عليك التروّي والصبر وعدم القلق والاهتمام بالصحّة ومراجعة الطبيب عند أيّ عارضمهنيًا: رغبتك في التطوير قد تواجه ببعض الآراء المغايرة، لكنّ إصرارك يعيد تصويب الأمور لمصلحتك.عاطفيًا: لن يعكر صفو العلاقة بينك وبين الشريك المغرضون والمصطادون في الماء العكر.صحيًا: كن من أصحاب الأجسام الرشيقة كتلك التي تشاهدها في البرامج الخاصة بالحفاظ على صحة سليمة ورشيقة.مهنيًا: فكّر في مستقبلك بجدية أكبر، مسؤولياتك تزداد ومصاعب الحياة تكبر وهذا لا يحتمل أي مغامرة عشوائية.عاطفيًا: تعرف بعض التردّد في العلاقة بالشريك، والسبب هو غياب الثقة ر بينكما.صحيًا: لا تتردد في الالتحاق بأحد الأندية الرياضية برفقة الأصدقاء.مهنيًا: ترتفع المعنويات وتحرز تقدّمًا كبيرًا وتكون الظروف مواتية لإحداث تغيير في حياتك، قد تتلقى خبرًا أو تفرح لانفراج، وتحقق المرتجى.عاطفيًا: أمل كبير بعد سلسلة من الخيبات سببها العناد والتسلّط، فكن حذرًا في المرات المقبلة لئلا تقع في الخطأ نفسه.صحيًا: جدد النشاط الذي يعرفه الآخرون فيك، وبرهن للجميع أنك قادر على استعادته.مهنيًا: لقاء مهمّ على الصعيد العملي تحدد على أثره مشاريعك للمرحلة المقبلة وفق ما تريده أنت.عاطفيًا: بانتظارك استحقاق عاطفي مصيري لتحديد وجهتك المستقبلية، وهذا سيؤدي إلى تغيير جذري في حياتك.صحيًا: تناول المعجنات يوميًا يسبب السمنة والإصابة بالكولستيرول وغيره.مهنيًا: مشروع جديد يطرح عليك تمهل بشأنه، لا تركن إلى كل الآراء واختر الصائب منها.عاطفيًا: أهلًا بالرومانسية، إذا لم يكن لديك موعد ساخن اليوم فابدأ بالبحث عنه الآن، فكّر بطريقة الخروج عن المألوف.صحيًا: الشعور بالدوخة الدائمة غير مطمئن، استشر طبيبك قبل تفاقم الوضع.مهنيًا: لا تناقش في مشاريع ترى أنك غير معني بها أو لا تملك القدرة على الدخول فيها كي لا تسبب لنفسك الإحراج.عاطفيًا: قلق وانزعاج، لا علاقة للحبيب بهما، بل بسبب هواجس ضاغطة أو مسألة عالقة.صحيًا: تمنّي النفس بالحصول على جسم رشيق. التمنّي وحده غير كاف، بل يجب أن يكون مترافقًا مع الإرادة.مهنيًا: خيارات متعددة ونجاحات كثيرة على الرغم من بعض التأخير والمماطلة أو تضاعف المسؤوليات.عاطفيًا: تتخلص من سوء تفاهم عابر مع الشريك، وتعالج الأمور سريعًا قبل تفاقمها.صحيًا: معالجة الأمور بحكمة وروية تبعد عنك أسباب الانفعال وفقدان الأعصاب.