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الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

كورونا يؤجل طرح فيلم «ديزني» الجديد

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:06 ص
فيلم بلاك ويدو
فيلم بلاك ويدو
وكالات
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قالت شركة والت ديزني في بيان أمس الثلاثاء، إنها ستؤجل طرح فيلم (بلاك ويدو) بسبب تفشي فيروس كورونا في ظل إغلاق دور العرض السينمائي وتوجيه النصائح للناس بتجنب التجمعات.

والفيلم الذي ينتمي إلى نوعية الحركة والإثارة من بطولة الممثلة سكارليت جوهانسون وكان من المفترض أن يفتتح موسم الصيف السينمائي ويبدأ عرضه في صالات السينما في أول مايو.

ولم تعلن ديزني موعدا جديدا لطرح الفيلم الذي تدور أحداثه في عالم مارفل للأبطال الخارقين ضمن سلسلة أفلام أفنجرز.

كانت الشركة قد أعلنت أنها سترجئ أيضا طرح فيلمي (ذا برسونال هيستوريز أوف ديفيد كوبرفيلد) و(ذا وومان إين ذا ويندو) بعد أن كان من المقرر طرحهما في مايو.

وتراجعت الشركة أيضا عن طرح فيلم (مولان) وفيلمين آخرين في ضوء تفشي وباء كورونا على مستوى العالم.

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