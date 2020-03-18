«النقد الدولى» يرفض منح فنزويلا قرضًا لمواجهة كورونا

رفض صندوق النقد الدولي الثلاثاء طلبًا تقدّمت به فنزويلا لمنحها قرضًا بقيمة 5 مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا المستجدّ، معلّلًا قراره بالشكوك المحيطة بشرعية الرئيس نيكولاس مادورو في نظر المجتمع الدولي.وقالت المؤسسة المالية الدوليّة ومقرّها واشنطن: للأسف فإنّ الصندوق ليس في موقع يتيح له درس هذا الطلب، لأنّ هناك "عدم وضوح" في الاعتراف الدولي بحكومة مادورو.