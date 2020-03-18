كورونا يرفع الإصابة بكوريا الجنوبية لـ8713

قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت 93 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 8413.وهذا العدد أكبر قليلا من عدد الإصابات المسجلة أمس الثلاثاء، وهو 84 حالة، لكن اليوم هو رابع يوم على التوالي تعلن فيه كوريا الجنوبية عن أقل من مائة إصابة جديدة بالفيروس.وارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس في كوريا الجنوبية إلى 84.