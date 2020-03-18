قرغيزستان تسجل أول 3 إصابات بكورونا

قال وزير الرعاية الصحية في قرغيزستان اليوم الأربعاء، إن بلاده سجلت أول حالات إصابة بفيروس كورونا بعد أن تأكدت إصابة ثلاثة مواطنين قادمين من السعودية.وأعلن الوزير كوسموسبيك تشولبونباييف النبأ في إفادة صحفية.وقرغيزستان لها حدود مع الصين التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى كما أعلنت قازاخستان وأوزبكستان المجاورتان لها عن حالات إصابة هذا الشهر.