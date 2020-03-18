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الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة والقاهرة 20 درجة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:07 ص
جريدة الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ورياح نشطة على القاهرة الكبرى، وسيكون معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا والأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة ورياح معتدلة إلى نشطة على الوجه البحري.

وعلى السواحل الشمالية، سيكون مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ورياح نشطة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء سيكون معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة ورياح نشطة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر سيكون مائلًا للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا ورياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وفي شمال الصعيد سيكون معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة، وفي جنوب الصعيد سيكون دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 11 20

شبين الكوم 10 19

طنطا 11 19

دمنهور 12 18

الإسكندرية 13 18

بلطيم 14 19

مطروح 12 18

السلوم 10 19

سيوة 09 19

بورسعيد 13 19

دمياط 13 19

الزقازيق 13 19

الاسماعيلية 10 20

السويس 12 18

العريش 11 20

رفح 10 19

رأس سدر 12 22

نخل 08 20

نويبع 13 22

طابا 10 19

كاترين 05 15

الطور 12 20

شرم الشيخ 15 22

الغردقة 15 23

مرسى علم 18 22

الفيوم 10 20

بنى سويف 10 20

المنيا 08 20

أسيوط 07 21

سوهاج 10 22

قنا 12 23

الأقصر 13 24

أسوان 14 24

أبوسمبل 16 25

الوادى الجديد 11 23

شلاتين 21 25

ابو رماد 22 24

حلايب 22 23

رأس حدربة 23 22

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