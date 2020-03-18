الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة والقاهرة 20 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ورياح نشطة على القاهرة الكبرى، وسيكون معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا والأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة ورياح معتدلة إلى نشطة على الوجه البحري.وعلى السواحل الشمالية، سيكون مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ورياح نشطة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء سيكون معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة ورياح نشطة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر سيكون مائلًا للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا ورياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وفي شمال الصعيد سيكون معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة، وفي جنوب الصعيد سيكون دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح خفيفة إلى معتدلة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصرالصغرى العظمىالقاهرة 11 20شبين الكوم 10 19طنطا 11 19دمنهور 12 18الإسكندرية 13 18بلطيم 14 19مطروح 12 18السلوم 10 19سيوة 09 19بورسعيد 13 19دمياط 13 19الزقازيق 13 19الاسماعيلية 10 20السويس 12 18العريش 11 20رفح 10 19رأس سدر 12 22نخل 08 20نويبع 13 22طابا 10 19كاترين 05 15الطور 12 20شرم الشيخ 15 22الغردقة 15 23مرسى علم 18 22الفيوم 10 20بنى سويف 10 20المنيا 08 20أسيوط 07 21سوهاج 10 22قنا 12 23الأقصر 13 24أسوان 14 24أبوسمبل 16 25الوادى الجديد 11 23شلاتين 21 25ابو رماد 22 24حلايب 22 23رأس حدربة 23 22