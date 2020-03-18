وفاة أول كلب بسبب «كورونا» فى الصين

توفى الكلب بوميرانيان البالغ من العمر 17 عامًا في هونج كونج، بعد أن أصيبت مالكته بفيروس كورونا الشهر الماضى، وتم عزلها فى منشأة حكومية لكنها عادت إلى منزلها خلال عطلة نهاية الأسبوع.





وقال متحدث باسم إدارة الزراعة والصيد في هونج كونج لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست": "علمت الإدارة من مالك الكلب أنها توفيت في 16 مارس وطلبنا تشريح الجثة لدراسة سبب الوفاة، خاصة أننا قد أجرينا اختبارين في 12 و13 مارس، وكانت نتائج التحليل سلبية، وتم السماح لها بالعودة إلى المنزل.





والكلب ملك لسيدة أعمال تبلغ من العمر 60 عامًا اسمها إيفون تشاو هاو يي،وأصيبت فى نهاية فبراير بفيروس كورونا ودخلت المستشفى وتعافت وعادت إلى المنزل في 8 مارس، وذكرت إدارة الزراعة والصيد أن التكوين الجينى للفيروس الموجود فى السيدة والكلب متشابهان للغاية.





وقالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق إن الكلب هو الوحيد المعروف الذي أصيب بالمرض القاتل: "رغم أن هذه الحالة هى الإصابة الوحيدة لكلب فى هونج كونج حتى الآن، لكن لا يوجد دليل على أن كلبا أو قطة أو أى حيوان أليف يمكنه نقل كورونا".