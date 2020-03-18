نيوزيلندا تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات النيوزيلندية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لما نقله موقع "سكاي نيوز".وفي نفس السياق أعلنت مجموعة سانوفي الدوائية الفرنسية عن عرض دواء بلاكنيل المضاد للملاريا لمعالجة 300 ألف مصاب بفيروس كورونا، بعدما أثبت نتائج واعدة في معالجة مرضى الفيروس معلنة استعدادها لأن تقدّم إلى السلطات الفرنسية ملايين الجرعات منه.على جانب آخر، طلبت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" من كل موظفيها العمل من منازلهم، بعد ثبوت إصابة عدد من العاملين بالوكالة بفيروس كورونا المستجد.