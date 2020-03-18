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الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل ثانى وفاة بفيروس كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:50 ص
جريدة الدستور
وكالات
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سجلت البرازيل ثاني حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن الوفاة تعود لامرأة عمرها 63 عاما.

وكان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو قال إنه لا يجب أن يكون هناك ذعر بسبب تفشي فيروس كورونا، مضيفًا أنه إذا كان هناك ذعر فإن العواقب ستكون أكثر سوءًا.

وأوضح بولسونارو للصحفيين في برازيليا أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا بشأن تداعيات الإصابة بالفيروس الثلاثاء مع رؤساء الهيئات التشريعية والقضائية لإثبات أن المصلحة الوطنية تفوق المصالح الشخصية، وأشار إلى أن حركة تجارة السلع ستظل متاحة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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