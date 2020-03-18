أستراليا تعلن حالة «الطوارئ البيولوجية» وتمنع السفر للخارج

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، حالة «طوارئ الأمن البيولوجي البشري» لأول مرة على الإطلاق في البلاد، كما رفع مستوى إرشادات السفر للأستراليين إلى الرابع، وهو أعلى مستوى، وأبلغ المواطنين بعدم السفر إلى الخارج.وقرر «موريسون»، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، حظر التجمعات غير الضرورية التي تضم 100 شخص أو أكثر، للحيلولة دون تفشي فيروس «كورونا».وجاء الإعلان عن طوارئ الأمن البيولوجي؛ لتمكين السلطات من التعامل مع الأزمة المتنامية التي طالت أكثر من 450 شخصا في أستراليا، وخلفت خمس حالات وفاة، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.وقال رئيس وزراء أستراليا إن «هذا الحدث من النوعية التي تحدث مرة كل 100 عام».يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.