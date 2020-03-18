محمد صبحى توقع فيروس كورونا من عام 2004 بمسرحية «خيبتنا»

خطف الفنان محمد صبحي الأنظار خلال الأيام الماضية داخل الوسط الفني والمسرحي، بعد أن ردد البعض بأنه كان أول الفنانين المصريين الذين توقعوا انتشار وباء وفيروس سيدمر العالم.وكتب «صبحي» مسرحية عام 2004 بعنوان «خيبتنا» ودارت حول عالم كيميائي يدعى «ياس» يعمل لدى إحدى معامل الأبحاث وهناك يكتشف بأن فيروس سيتم إطلاقه في العالم أقوى من فيروسات سارس والجمرة الخبيثة هدفها قتل ما يقرب من 300 مليون شخص بالعالم.مسرحية «خيبتنا» تأليف وإخراج وبطولة الفنان الكبير محمد صبحي، وبطولة سماح السعيد بمشاركة ندى ماهر بطلة مسرحية «غزل البنات» وللمرة الأولى الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، كما شارك في بطولة المسرحية كل من الفنانات ميرنا زكرى، وعبير فاروق، وربيعة رفيع، والوجه الجديد حازم القاضي.