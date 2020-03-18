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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الإسماعيلية وشرم الشيخ.. «كورونا» يلغى المهرجانات المصرية

الأربعاء 18/مارس/2020 - 06:03 ص
جريدة الدستور
منار إبراهيم
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تسببت تفشى وباء فيروس كورونا في تعليق الحياة الفنية والثقافية وذلك بقرار وزارة الثقافة برئاسة إيناس عبدالدايم، بعدم إقامة أي حفلات او فعاليات جماهيرية بكافة أرجاء الجمهورية كنوع من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس، وكان القرار بدأ بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، ثم احتفالية بورسعيد عاصمة الفن ومهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية، وجاء أخيرًا مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي الدولي.

وأعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي "Sitfy"، برئاسة الفنان مازن الغرباوي، في بيان صحفي له، عن تأجيل الدورة الخامسة لحين إشعار آخر وذلك حرصًا على السلامة والأمان، بعد انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس المهرجان مازن الغرباوي: "حاولنا تقديم الدورة الخامسة وكنا قد انتهينا من كل التجهيزات وتواصلنا مع كل الفرق التي كانت ستشارك في المهرجان، ولكن انتشار الفيروس في العالم كله صعّب إقامة الدورة الخامسة".

وتابع: "لذلك نشكر تفهمكم ونتمنى أن نعود قريبًا لاستكمال تعاوناتنا المبرمة مع الفرق المسرحية والنجوم الذين كانوا يستعدون للمهرجان وتتقدم إدارة المهرجان ببالغ الشكر والتقدير لكل أصحاب الجهود المخلصة من الشباب وأصحاب الخبرات والذين أنجزوا مهامهم على أكمل وجه".

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تحمل دورته المقبلة اسم الفنانة الكبيرة الراحلة سناء جميل وكان سيهدي جائزة التأليف لروح الكاتب الراحل أحمد سخسوخ الذي أعطى للمسرح المصري والعربي الكثير من الكتابات المسرحية والنقدية، وتترأسه شرفيًا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير والنجم محمد صبحي ويديره الدكتورة إنجي البستاوي ويديره تنفيذيًا الفنان طارق صبري والفنان محسن منصور المشرف العام على ورش المهرجان.

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