«التعليم العالى»: 2% من رسوم الجامعات الأجنبية لصالح أعضاء هيئة التدريس

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التابعة للوزارة تم إعدادها من أجل الأساتذة ومعاونيهم والمراكز البحثية، موضحًا أن قانون إنشاء أفرع جامعات أجنبية بمصر حدد نسبة 2 % سنويًا من إجمالي الرسوم الدراسية لهذه الجامعات لصالح هذا الصندوق، كما أن هناك نسبة 5 % يتم دفعها مرة واحدة لصالح الصندوق بمجرد الموافقة على إنشاء الجامعة، كما أن هناك مصادر أخرى للتمويل.وأضاف الوزير، في تصريحات له عبر الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن هناك مواد تخصصها الدولة لدعم أعضاء هيئات التدريس واحتياجتهم الاجتماعية ولذا تم العمل على إنشاء مجلس إدارة للتعامل، بوجود العديد من الممثلين من ذوي الخبرة من الجامعات والمجلس الأعلى للجامعات، ونوادي أعضاء هيئات التدريس والمتخصصين لدعم الأساتذة.وتنص المادة «12» من قانون إنشاء أفرع الجامعات الأجنبية على أنه ينشأ بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي صندوق لرعاية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التابعة للوزارة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويُصرف منه على أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي.