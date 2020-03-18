مختارات من قصائد الشاعر الراحل عمر أبو ريشة أحدث إصدارات الثقافة السورية

صدرت حديثًا ضمن سلسلة الكتاب الناطق التي تصدر عن الهيئة العامة للكتاب بوزارة الثقافة السورية، المختارات من قصائد الشاعر الراحل عمر أبو ريشة، تضم مجموعة قصائد منتقاة للشاعر أبو ريشة تعبر عن مراحل مختلفة في تجربته الشعرية مثل قصيدة عودي، حيث أضيف إلى كل قصيدة نبذة مختصرة عنها مع تحديد سنة كتابتها.يذكر أن هيئة الكتاب أطلقت مشروع الكتاب الناطق عام 2017، وتضمن أقراصًا مدمجة لأعمال شعراء وأدباء سوريين وأجانب وتتوجه إلى أصحاب الاحتياجات الخاصة وتيسر وصول المادة صوتيًا عن طريق مسجلة عادية أو جهاز كمبيوتر أو مشهديًا من خلال قراءة النصوص على شاشة الكمبيوتر أو التلفاز.يأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لنشر المعرفة، ورفع الوعي، والتصدي للأفكار الظلامية.