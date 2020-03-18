هشام عباس: شادى نور وبلال سرور من أفضل من تعاملت معهم

أعرب الفنان المصري هشام عباس عن سعادته لنجاح أغنياته التي قدمها مؤخرًا مع الشاعر شادي نور وبلال سرور في البومه الجديد "عامل ضجة" والذي طرح في الأسواق منذ أسابيع قليلة.قال هشام، في تصريحات صحفية له: "سعيد بوجود شاب واعد في مجال الأغنية على مستوى الكلمات والألحان وعلى رأسهم شادي نور وبلال سرور".وأضاف:" في ألبوم عامل ضجة هناك ثلاثة أغنيات قدموها لي وهم "الفترة اللى فاتت" و"أهربي" و"في حاجات"، ولكن هناك اكثر من أغنية احتفظ بهم في مكتبي ولم يتم إطلاقهم بعد، بالإضافة إلى أن هناك أغنيات تم توزيعها والعمل عليها وربما يتم طرحها خلال الأسابيع والأشهر القادمة، فأنا أتوقع لهم النجاح الباهر خلال السنوات القادمة وان تسود أغنياتهم السوق لأن لديهم أفكار جديدة ومختلفة تمامًا.يذكر أن، هشام كان قد اطلق البومه الجديد مع شركة مزيكا وتضمن العمل 11 أغنية جميعهم باللهجة المصرية.