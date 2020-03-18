ولاية وست فرجينيا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا
الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:29 ص
وكالاتطباعة
سجلت ولاية وست فرجينيا أول حالة إصابة بفيروس كورونا، ليصبح بذلك الفيروس موجودًا في جميع الولايات الأمريكية الخمسين، حسبما أفادات وكالة بلومبرج للأنباء.
و في نفس السياق، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق، أنها سجلت 106 حالات وفاة بفيرس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 )، وذلك إضافة إلى تسجيل عدد 6340 إصابة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في آواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
و في نفس السياق، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق، أنها سجلت 106 حالات وفاة بفيرس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 )، وذلك إضافة إلى تسجيل عدد 6340 إصابة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في آواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.