ولاية وست فرجينيا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

سجلت ولاية وست فرجينيا أول حالة إصابة بفيروس كورونا، ليصبح بذلك الفيروس موجودًا في جميع الولايات الأمريكية الخمسين، حسبما أفادات وكالة بلومبرج للأنباء.و في نفس السياق، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق، أنها سجلت 106 حالات وفاة بفيرس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 )، وذلك إضافة إلى تسجيل عدد 6340 إصابة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في آواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.