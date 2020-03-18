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الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس ينصح مواطنيه بـ«البخور» للوقاية من «كورونا»

الأربعاء 18/مارس/2020 - 05:31 ص
جريدة الدستور
وكالات
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طلب رئيس تركمانستان قربان قولي بردي محمدوف، من مواطنيه، استخدام البخور بحرق عشبة الحرمل للوقاية من فيروس «كورونا» ومواجهته.

وقال «قربان»، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، إن «الدخان من نبات الحرمل، يعتبر وسيلة فعالة للتصدي لمختلف الفيروسات المختلفة غير المرئية للعين».

كما تحدث وزير الصحة نور محمد أماني بيسوف عن أهمية الطب الشعبي وطرق العلاج القومية للوقاية من الأمراض المعدية، وأضاف أن نبات الحرمل هو علاج فعال، وصفت فوائده في كتاب رئيس الجمهورية بردي محمدوف تحت عنوان «النباتات الطبية التركمانية».

وقال الوزير إن «تبخير المكان بهذه النبتة يساعد على قتل البكتيريا وصد الحشرات وبها تصدى أجدادنا للأمراض المعدية».

وأضاف أن الفلفل الأحمر الحار، يستخدم أيضا خلال علاج الإنفلونزا، وهو ما تم ذكره أيضا في كتاب الرئيس محمدوف، متابعًا: «على سبيل المثال، المعكرونة الشعبية مع الفلفل تعتبر طريقة فعالة للوقاية من نزلات البرد، وهو ما ثبت علميا».

يذكر أن الحرمل عشبة تنمو في البلدان العربية ودول البحر المتوسط، واستخدمت منذ القدم كعلاج للديدان الشريطية، حيث تحتوي بذورها على العديد من المواد المفيدة للتخلص من الديدان والكائنات الدقيقة بالمعدة.

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