العثور على جثة رضيع مذبوحًا ملقى بمقابر المحمودية فى البحيرة

تكثف المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللوء محمد شرباش مدير المباحث من جهودها لكشف لغز العثور على جثة طفل رضيع عثر عليه مذبوحًا وملقى بمقابر المحمودية.تلقى مأمور مركز شرطة المحمودية بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة طفل رضيع ملقى بمقابر عائلة النجيلي، وانتقل الرائد كريم الخولي رئيس مباحث مركز شرطة المحمودية لمكان البلاغ، وبالفحص ومعاينة الجثة تبين أنها لطفل حديث الولادة عمر يوم تقريبًا وبه جرح قطعي بالرقبة، فتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه.تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحمودية العام تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتصرف بالدفن.