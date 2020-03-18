بومبيو: أمريكا ستدعم رئيس الوزراء العراقى المكلف إذا التزم بمبادئ رئيسية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي سيحظى بدعم واشنطن والمجتمع الدولي إذا كان سيدعم سيادة العراق وينأى بنفسه عن الفساد ويحمي حقوق الإنسان‭ ‬ضمن أمور أخرى.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، كلف الرئيس العراقي، اليوم، الزرفي رئيسًا للوزراء بعد اضطرابات وجمود على مدى عدة أشهر، لكن الكتل الشيعية ذات النفوذ اصطفت بسرعة لرفض ترشيحه.ومن جانبه، تعّهد رئيس الوزراء العراقي المكلف، بأن تتبنى حكومته سياسية خارجية قائمة على إبعاد بغداد عن الصراعات الإقليمية، وحصر السلاح بيد الدولة، والقضاء على المظاهر المسلحة.وبمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة، قال الزرفي، في كلمة مكتوبة موجه إلى الشعب، إنه سيبذل جهده لـ«اعتماد سياسة خارجية قائمة على مبدأ العراق أولًا، والابتعاد عن الصراعات الإقليمية والدولية، التي تجعل من العراق ساحة لتصفية الحسابات».ويعد العراق أحد أبرز ساحات الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.وأكد «الزرفي» حرصه على «العمل على حصر السلاح بيد الدولة، والقضاء على كلّ المظاهر المسلحة، وبسط سلطة الدولة»، كما تعهد بـ«التحضير لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، بالتعاون مع ممثلية هيئة الأمم المتحدة العاملة في العراق، خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تشكيل الحكومة».