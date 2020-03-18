أهالى «بلقاس» يعزلون أنفسهم ذاتيًا لمواجهة «كورونا»

بادر مواطنون بقرى مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، بعزل أنفسهم داخل منازلهم، استجابة لمطالب الحكومة، فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.ورصدت «الدستور» صورًا لعدد كبير من شوارع القرى والمدينة خالية من المواطنين، وأغلقت المحال التجارية أبوابها، وكذا المقاهى والمطاعم، بالتزامن مع حملات التطهير المنتشرة داخل المنشآت وشوارع المركز والمدينة.وكان مركز بلقاس قد شهد عددًا من حالات الإصابة الإيجابية بفيروس «كورونا»، بالإضافة إلى حالتي وفاة، وهي لسيدة تدعى عطيات محمد إبراهيم وتبلغ من العمر 60 عاما، من قرية السماحية، وأحمد علي عبد العزيز عامر، 50 عامًا، من قرية الكردود، والتابعين لمركز بلقاس.كما أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة حصرت أكثر من 300 أسرة داخل القرية التي ظهرت بها حالتا الوفاة، وتم وضعهم في حجر صحي ذاتي، وسحب عينات منهم؛ لبيان سلبيتهم أو إيجابيتهم للفيروس، موضحًة أنه سيتم اتخاذ إجراءات بتطهير المركز في الدقهلية، مع تأكد الوزارة من عدم تخالط أي فرد من المحافظات السياحية لمدة 14 يومًا مع أي محافظة أخرى.