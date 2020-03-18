صحة الدقهلية: سلبية نتائج الفحص لطاقم مستشفى بلقاس

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، سلبية نتائج العينات والمسحات التى تم أخذها من العاملين بمستشفى بلقاس المركزي، والتي شملت الأطباء وطاقم التمريض والعمال.وأكد «مكى» أن مديرية الصحة بالدقهلية تتخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، من خلال فرق مدربة، ترصد الأمراض المعدية، وكذلك تطهير الأماكن العامة والمصالح الحكومية، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي الصحي للمواطنين.وناشد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية كافة المواطنين باتباع العادات الصحية السليمة، للحد من انتشار الفيروس القاتل، وكذلك عدم الانسياق وراء الشائعات، وفي حالة وجود أي استفسار يمكن الاتصال على الخط الساخن 105.