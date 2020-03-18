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الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النائب العام الكويتى: أقصى الإجراءات ضد من ينشر الإشاعات حول كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:05 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قال النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، اليوم الثلاثاء، إن النيابة العامة ستتخذ أقصى الإجراءات والقرارات وعدم التهاون، ضد كل من يقوم بنشر الأخبار والإشاعات الكاذبة في المواقع الإلكترونية، أو شبكات التواصل الاجتماعي، أو من خلال وسائل الإعلام المكتوبة أو المرئية أو المسموعة، بشأن فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

وأضاف العسعوسي - في تصريح صحفي - أن المساءلة القانونية ستطال أيضا كل من ينشر البيانات والأخبار الكاذبة للإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية لمواجهة هذا الوباء، فضلًا عن نشر أو بث كل ما من شأنه إثارة الفزع بين الناس، والهلع والخوف في المجتمع، أو إضعاف هيبة الدولة، أو المساس بالنظام والآداب العامة.

وأشار إلى أن، النيابة العامة تلقت عدة بلاغات من وزارتي الداخلية والإعلام، ضد بعض الأشخاص، والمواقع الالكترونية حول هذا الموضوع، موضحًا أنها ستقوم بالتحقيق فيها وفقا لأحكام القانون.

ودعا النائب العام الكويتي، وسائل الإعلام، وأصحاب المواقع الإلكترونية، والحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي، إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المختصة قبل النشر؛ لعدم الوقوع تحت المساءلة القانونية.

وكان وزير الاعلام وزير الدولة لشئون الشباب الكويتي محمد الجبري، قد أعلن - في وقت سابق اليوم- أنه منذ بداية أزمة انتشار فيروس (كورونا المستجد -كوفيد 19) في الكويت، تم إحالة 23 حسابا مرخصا من قبل وزارة الإعلام إلى النيابة العامة؛ لبثها الشائعات والأخبار الكاذبة، مما تسبب ببث الهلع والخوف بين المواطنين والمقيمين في البلاد.

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