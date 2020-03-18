أحمد موسى: تونس تعلن حظر التجوال لمحاربة كورونا

الرئيس التونسي يفرض حظر التجول من الـ6 مساء إلى 6 صباحا ويناشد المواطنين عدم التنقل إلا للضرورة pic.twitter.com/8wPzp0Qwa7 — صدى البلد (@baladtv) March 17, 2020

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس التونسي قيس سعيد، أعلن حظر التجول في بلاده من الساعة السادسة مساءً وحتى الصباح بداية من اليوم الأربعاء.وأضاف "موسى"، خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هذا القرار يأتي ضمن تشديد الإجراءات التي تتخذها تونس لمواجهة انتشار فيروس كورونا".وكانت وزارة الصحة في تونس قد أعلنت اكتشاف 27 حالة إصابة بفيروس كورونا إغلاق المساجد والمقاهي والأسواق.ودعا الرئيس قيس سعيد في كلمة بثها التلفزيون التونسيين إلى تجنب التنقلات، وأن يلزموا بيوتهم قائلا: إن هذا الأمر قد يكون لأيام معدودة.وتم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في صفاقس تعود لمواطن تونسي كان دخل للتراب التونسي قادمًا من إسبانيا يوم 13 مارس الجاري ويبلغ من العمر 55 سنة ويخضع حاليًا للعزل الذاتي في منزله.