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الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد موسى: تونس تعلن حظر التجوال لمحاربة كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:31 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
سناء إسماعيل
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس التونسي قيس سعيد، أعلن حظر التجول في بلاده من الساعة السادسة مساءً وحتى الصباح بداية من اليوم الأربعاء.

وأضاف "موسى"، خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هذا القرار يأتي ضمن تشديد الإجراءات التي تتخذها تونس لمواجهة انتشار فيروس كورونا".

وكانت وزارة الصحة في تونس قد أعلنت اكتشاف 27 حالة إصابة بفيروس كورونا إغلاق المساجد والمقاهي والأسواق.

ودعا الرئيس قيس سعيد في كلمة بثها التلفزيون التونسيين إلى تجنب التنقلات، وأن يلزموا بيوتهم قائلا: إن هذا الأمر قد يكون لأيام معدودة.

وتم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في صفاقس تعود لمواطن تونسي كان دخل للتراب التونسي قادمًا من إسبانيا يوم 13 مارس الجاري ويبلغ من العمر 55 سنة ويخضع حاليًا للعزل الذاتي في منزله.

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