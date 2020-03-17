اغلاق ٣٠ مقهى ومصادرة للشيش فى حملة بالدقهلية

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مساء اليوم الثلاثاء، السكرتير العام المساعد للمحافظة منال الغندور بالتنسيق مع رئيس حي شرق وحي غرب المنصورة لشن حملة مكبرة لمصادرة "الشيش " وغلق جميع المقاهي والكافيتريات داخل مدينة المنصورة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.أسفرت الحملة التي تم شنها بحي غرب برئاسة اللواء حسام لبيب رئيس حى غرب المنصورة ومنى المتبولي نائب رئيس الحى عن، إغلاق 30 مقهي وكافية شملت: منطقة مجمع المحاكم وشارع عبدالسلام عارف والترعة وشارع كلية آداب والجلاء وحي الجامعة وشارع الجمهورية والمشاية السفلية وتم مصادرة جميع "الشيش" التي تم ضبطها.كما أسفرت الحملة التي تم شنها بحي شرق عن اغلاق 15 مقهي وكافية شملت: شارع سعد زغلول وقناة السويس وشارع الجيش وتم مصادرة جميع " الشيش " التي تم ضبطها.وأكد محافظ الدقهلية أن، الحملة هي خطوة ضرورية ضمن الخطوات والإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا وعدم انتشاره وأن غلق هذه المقاهي والكافيتريات لمدة مؤقتة لحين التأكد من خلو جميع مدن ومراكز وقري المحافظة من الإصابة أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.وناشد المحافظ جموع المواطنين أبناء الدقهلية بالالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والمحافظة لنتخطى هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد.