مبروك عطية عن تعليق صلاة الجمعة بالمساجد: الشعائر تعلق من أجل مريض

علق الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، على احتمالية تعليق صلاة الجمعة بالمساجد، على غرار القرار الذي صدر في عدة دول، قائلًا إن كل شعائر الدين تتوقف وتتعلق من أجل المريض.وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "واجب ديني أن تلتزم بقرارات الحكومة ألا تذهب للصلاة أو المقاهي، وواجب ديني أن نشكر الله أن لنا ولي أمر أو حكومة قادر على اتخاذ قرارات لحمايتنا".وأشار مبرك عطية، إلى أنه ليس واجبا على كل مسلم أن يصلي جميع الصلوات في المسجد، وإنما صلاة الجماعة هي صلاة كفاية، يكفي أن يصلي 6 أفراد في المسجد حتى لا يكون مهجورًا.