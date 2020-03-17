«القاهرة الجديدة» يدشن واتساب للمواطنين بسبب «كورونا»

أعلن المهندس جمال طلعت نائب مساعد رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القائم بأعمال رئيس جهاز مدينه القاهرة الجديدة، أنه بعد الاطلاع على قرار رئيس الوزاراء بتخفيض عدد العاملة في المصالح والأجهزة الحكومية والتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩.وقال مساعد رئيس الهيئة إنه تم تخصيص خدمة الواتساب ٠١١١٢٢٢٣٩٠٠ لتلقي الطلبات والتعاقدات للمياه، منعا للتكدس داخل مركز خدمه عملاء للتجمع الأول والخامس وحرصا علي سلامة المواطنين.وأوضح أنه سيكون هناك آلية لتقديم الطلبات من خلال رقم الواتساب على أن يرسل المقدم الطلب صور الأوراق المطلوبة كاملة وسيتم مراجعتها واعتمادها ويتم تفعيل رقم الحساب المتعامل عليه على رقم الواتساب المرسل منه نفسه.وأشار طلعت إلى أن العميل يأتي مرة واحدة فقط لمركز خدمة العملاء بالجهاز، لاعتماد الطلب وإتمام التعاقد والسداد بالخزينة، موضحا أنه تم تحديد مواعيد لسداد رسوم المياه من الساعة ٩ وحتي الساعه الواحدة ظهرا.