وزير الثقافة الأردنى يشكل لجنة لتوعية المواطنين ضد كورونا

قرر وزير الثقافة الأردني الدكتور باسم الطويسي، تشكيل لجنة للتثقيف والتوعية في مواجهة وباء كورونا المستجد بهدف رفع الروح الوطنية لدى المواطنين والالتفاف حول هدف وطني واحد، وزيادة الثقة العامة ومساندة الفريق الحكومي المكلف بالمتابعة الإعلامية والتوعية.وقال الطويسي في بيان صحفي إن، عمل اللجنة سيكون تنظيم حملة توعية وتثقيف تركز على التعبئة نحو هدف وطني واحد، وتوعية بأهمية التباعد الاجتماعي من خلال المحتوى التوعوي والتثقيفي الذي يعدل في سلوك الأفراد نحو الابتعاد عن التجمع والتقارب الاجتماعي مثل الزيارات.وأضاف أن، الحملة تسعى إلى نشر الوعي بالنظافة الشخصية والنظافة في محيط الأسرة والبيت؛ لأن ذلك خط الدفاع الأول لمنع انتشار الفيروس، وطرق رفع المناعة لدى المواطنين من خلال تعريفهم بمصادر تقوية المناعة المتعددة.