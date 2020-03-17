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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت: إحالة 23 حسابًا للنيابة لبثها أخبارًا كاذبة حول كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:30 م
الشباب الكويتي محمد
الشباب الكويتي محمد الجبري
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كشف وزير الإعلام، وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري، عن أنه منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد، تمت إحالة 23 حسابًا مرخّصًا من قبل وزارة الإعلام إلى النيابة العامة؛ لبثها الشائعات والأخبار الكاذبة، ما تسبب في بث الهلع والخوف بين المواطنين والمقيمين في الكويت.

وشدد الجبري، فى مداخلة على تلفزيون الكويت، مساء الثلاثاء، على أنه لا تهاون مع تلك الحسابات التى تثير الفزع والفرقة فى المجتمع الكويتي، مؤكدًا استمرار الوزارة فى هذه الإحالات، مع وضع أسمائهم فى المرات القادمة، ليكونوا عبرة لمَن تسوّل له نفسه نشر تلك الأخبار والشائعات.

حول المخزون الغذائي فى الكويت، أوضح الجبري أن المخزون متوفر، ولا يوجد داع للخوف والهلع، فكل الكميات متوافرة لعدة أشهر، مشيرًا إلى وجود استدامة فى المخزون، مضيفًا أن الدولة كلها فى حالة استنفار فى مواجهة الفيروس، والحكومة فى انعقاد دائم، وكذلك اللجنة العليا للطوارئ؛ لوضع حلول للأوضاع الاستثنائية التى تمر بها البلاد.

وأكد أن وزارة الإعلام تقوم بدورها، من خلال إطلاع الجمهور على مستجدات الأحداث، كما تعمل على توجيه الرسائل التوعوية والإرشادية بمختلف اللغات، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن التزام المواطن والمقيم بتلك الإرشادات، يسهم بشكل كبير فى تجاوز هذه الأزمة.

وناشد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي المواطنين والمقيمين البقاء فى المنازل، والتزام الارشادات الصحية؛ حفاظًا على سلامة الجميع.

أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، الثلاثاء، تبرع بلاده بأربعين مليون دولار إلى منظمة الصحة العالمية، لدعم جهودها فى مكافحة فيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19)، مضيفًا فى بيان صحفى - أن التبرع يأتي فى إطار جهود الكويت المبذولة لمكافحة فيروس كورونا على المستويين المحلي والدولي، وبتوجيهات سامية من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية ستتولى توزيع هذا التبرع لدعم برامجها فى هذا المجال، إضافة إلى دعم الدول التى تتطلب أوضاعها الصحية تقديم المساعدة فى هذا الإطار.

أعلن مصدر كويتى، مطلع قيام وزارة الصحة الكويتية بتوقيع 12 عقدًا بالأمر المباشر بقيمة 13.5 مليون دينار لتوفير أدوية لمواجهة (كوفيد-19).

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