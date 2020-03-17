أستاذ أمراض صدرية يحذر من الاستخدام المبالغ للكمامات

حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين أستاذ الامراض الصدرية الأسبق، من الاستخدام المبالغ للكمامات في الشوارع والانتقالات، قائلًا إن الكمامة تستخدم في حالتين فقط هما المريض حتى لا يتسبب في نشر الفيروس، والأطباء المعالجين.وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الكمامة في الأماكن المزدحمة قد تحد من انتشار العدوى، ونصح من لا تتوفر لديه كمامة ويشعر برغبة في العطس، أن يعطس في كمه، لأن المنسوجات تقلل من انتشار الفيروس عن الأسطح الصلبة مثل المعادن والزجاج.وأشار إلى أن إنتاج مصل لفيروس كورونا، يحتاج في أقل تقدير من 6 أشهر لـ9 أشهر، للقيام بالتجارب المعملية ثم تجارب على الحيوانات ثم تجارب سريرية.وأكد أن تناول وجبات غذائية متكاملة ومتنوعة من الخضراوات والبروتين، يرفع مناعة الجسم.