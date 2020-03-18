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رئيس التحرير التنفيذي
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كيف تفرق بين فيروس كورونا والإنفلونزا عند الأطفال؟

الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:54 ص
جريدة الدستور
سارة ساويرس
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اجتاح رعب فيروس كورونا بين الكثير من المواطنين المصريين، خاصة الأمهات، ولهذا يتحدث الدكتور محمد الملا، أخصائي الأطفال وحديثي الولادة، حول كيفية التفرقة بين الفيروس القاتل والإنفلونزا؟

- حالات الإصابة في الأطفال أقل من 5 سنوات نادرة جدًا، ما يعني أن الأطفال في هذه المرحلة العمرية محميين بصورة طبيعية (السبب غير واضح حتى الآن) وهم لا يعدون الآخرين بسهولة مثل الكبار.

- معدل الوفيات في الأطفال أقل من 10 سنوات بسبب كورونا يساوي صفر، حيث لم يسجل أي حالات وفيات بين الأطفال في العالم بسبب كورونا (عكس الأنفلونزا العادية، وغيرها من الفيروسات الأخرى المسببة لعدوى الجهاز التنفسي).

- الفيروس حين أصاب طفل حديث الولادة (١٣ يومًا) لم يحتاج لأي علاج نهائيًا، ولم تظهر عليه أي أعراض خطرة، وشفي منه دون أي تدخل طبي.

- أهم عرض يصاحب مريض فيروس كورونا من تظهر عليه أعراض المرض (وليس الحاملين من لم تظهر عليهم الأعراض) هو ارتفاع درجة الحرارة (٩٨.٩٪؜ من مصابي الصين - ١٠٠٪؜ من مصابي باقي دول العالم).

- لاوجود لفيروس كورونا دون سخونية، الطفل "المخنفر" أو من لديه كحه إن لم يسخن فلا داعي للقلق.

- من أهم الأعراض أيضًا الكحة الجافة (Dry cough) وهي موجودة في 75 ٪؜ من المصابين.

- التاريخ المرضي لمعظم المصابين عبارة عن ارتفاع في درجة الحرارة لمدة تزيد عن يوم، ثم كحة جافة، والكحة بالبلغم نادرة نسبيًا مع مريض كورونا، وليست أول الأعراض.

- عكس دور البرد والأنفلونزا لسبب غير معروف، فإن تأثير الفيروس أقوى ما يكون على أغشية الرئة فقط، وأكثر من تأثيره على باقي أغشية الجهاز التنفسي، فأعراض الرشح والخنفرة والأنف السائبة تطمئن أكثر وتخبرنا أن الطفل غالبًا مصاب بدور برد عادي جدا، وفي واحدة من الدراسات تقول إن الرشح كان موجود في 4٪؜ فقط من المصابين.

- إلى الآن، الغالبية العظمى من مصابي كورونا لابد من توافر شرطين: ١. لهم تاريخ مرضي بالسفر للدول الموبؤة، أو: ٢. الاختلاط مع أشخاص مصابين، عدد الحالات التي اكتشفوها بدون ما يتوفر فيهم الشرطين السابقين نادرين للغاية.

ما هي أعراض الخطر؟

1. كحة جافة مستمرة أكثر من 5 أيام، وتوجد ما يفسرها، يصاحبها ارتفاع في درجة الحرارة.

2. صعوبة في التنفس ونهجان.

3. تغير في لون الشفايف الطبيعي إلى اللون الأزرق.

4. همدان شديد، وعدم القدرة على بذل أي مجهود مع تكسير في الجسم.

5. فقدان شديد للشهية مع صعوبة في البلع.

6. اضطراب في درجة الوعي.

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