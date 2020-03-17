«نكتة» صديق تامر أمين: «المرأة اخترعت كورونا ليبقى الرجال بالمنزل»

قال الإعلامي تامر أمين، إن شهر مارس هو شهر المرأة، وهنأ كل امرأة مصرية بيوم المرأة المصرية وعيد الأم.وأضاف ساخرًا خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن أحد أصدقائه قال له إن المرأة تقريبا هي التي اخترعت فيروس كورونا، وبذلك منعت بعض الرجال من الخيانة وكذلك من الجلوس على الكافيهات والقهاوي، وأصبح معظم الرجال مقيمون في المنزل طوال الوقت أمام زوجاتهم، مؤكدًا على عدم أخذ الكلام على محمل الجد.وكانت بعض الدراسات قد أكدت أن الرجال أكثر عرضه للإصابة بالفيروس، من النساء بسبب تواجد المرأة في المطبخ لفترة طويلة واستخدامها المياه بكثرة مما يعزز عدم إصابتها بالعدوى.