العاهل المغربي يترأس اجتماعًا لتتبع تدابير انتشار كورونا

ترأس الملك محمد السادس، الثلاثاء، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، اجتماعًا لتتبّع تَدابير انتشار فيروس كورونا في المغرب، ومواصلة اتخاذ مزيد من الإجراءات لمواجهة أي تطور.واطلع العاهل المغربي، في بداية الاجتماع، وفق بيان للديوان الملكي، على آخر تطورات الوضع الصحي في البلاد، والطاقة الاستيعابية للمستشفيات والوحدات الصحية بمختلف جهات المملكة، وكذا توفير جميع مستلزمات السلامة الصحية، بما في ذلك مواد التعقيم والأدوية.ووجّه العاهل المغربي، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية بوضع المراكز الطبية المجهزة، التي سبق أن أمر الملك محمد السادس بإنشائها لهذا الغرض بمختلف جهات المملكة، تحت تصرف المنظومة الصحية بكل مكوناتها، إن اقتضى الحال وعند الحاجة؛ لرفع قدرات المنظومة الصحية المغربية في مواجهة هذا الوباء.أضاف البيان أن الملك محمد السادس وجه السلطات المختصة بضمان تزويد الأسواق في كافة أنحاء المملكة بجميع المواد الغذائية والاستهلاكية، وبُمواد التطهير والتعقيم، بصفة منتظمة ومتواصلة، ومحاربة مختلف أشكال الاحتكار والزيادة في الأسعار.