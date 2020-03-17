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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية»: إجراءات مصر مع فيروس كورونا «مبشّرة»

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:22 م
كورونا
كورونا
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قال الدكتور علاء حشيش، مسؤول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن إجراءات الحكومة المصرية للتعامل مع فيروس كورونا «مبشّرة».

أضاف المسؤول بالمنظمة العالمية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، عبر فضائية dmc، الثلاثاء، أن فريق الرصد والتقصى يعمل بشكل جاد لعَزل أى إصابات بالفيروس، موضّحًا أن أعداد المصابين بفيروس كورونا كلها تنشر بمنتهى الشفافية، وأن ما نشر عن مصر بإحدى الصحف العالمية مجرد بحث غير معلوم مصدره.

وأكد أن اللوائح الصحية العالمية تلزم أي دولة خلال 24 ساعة بالإعلان عن المصابين، لافتًا إلى أنه حتى الآن على مستوى العالم هناك 180 ألف حالة تم التبليغ عنها خلال الثلاثة أشهر الماضية من 159 دولة.

وأشار إلى أن أعداد الإصابات الخاصة بالدول يتم الإعلان عنها يوميًا فى مؤتمر صحفى بمقر منظمة الصحة العالمية فى جنيف، ويتم نشر العدد بصورة شفافة، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية شحنت حوالى 1.5 مليون اختبار لفيروس كورونا حول العالم.

أضاف أن دول العالم لديها حاليا إمكانيات إجراء اختبار "كوفيد-19"، وأن آخر قارة وصل إليها الفيروس كانت أمريكا الجنوبية، وأن الأعداد قليلة فى إفريقيا وذلك من الممكن أن يكون راجع لطبيعة الانتقال.

وقال إن المنظمة عقدت أكثر من اجتماع مع الباحثين فى دول العالم للتوصل إلى لقاح لعلاج كورونا، مضيفًا أن اللقاح حتى الآن قيد التجارب، لافتًا إلى أنه لا يوجد أى بحث علمى، حتى الآن، حول ما إذا كانت الحرارة من الممكن أن تعمل على احتواء «كورونا».

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