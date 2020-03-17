أحياء الإسكندرية تشن حملات موسعة لمواجهة «كورونا»

شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء الإسكندرية، حملات مسائية اليوم الثلاثاء للمرور على المقاهى والكافتيريات، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإقليم، لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد، بنطاق الثغر.وترأس الدكتور ياسر الجندي رئيس حي ثان المنتزه حملة موسعة، اليوم، بالتنسيق بين إدارة إشغال الطريق ووحدة الإزالة المسائية ووحدة التدخل السريع ورخص المحلات والمتابعة الميدانية، بمعاونة قسم شرطة ثان المنتزه.إستهدفت الحملة المرور على 40 مقهي وكافيتريا، وتم التحفظ على 120 شيشة من الشيش المقدمة لرواد تلك المقاهي، بكل من شارع (الملك، جمال عبدالناصر، المتفرع من شارع موريتانيا، سيدى كمال، البستان، سلمان الفارسى، اطلس، وهران، 45 بإتجاه الكورنيش)، جاءت تلك الحملة ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار كورونا.كما تم التحفظ على كل ما يشغل حرم الطريق العام من إشغالات خاصة بالمقاهي والمحال التجارية خلال خط سير الحملة حوالي 80 كرسيا، وتنفيذ الغلق لإحدى المراكز التعليمية بمنطقة المندرة بحري أمام مطعم قدورة للأسماك، حفاظا على صحة الطلاب.وفي حى المنتزه أول، شن حمدى عبد العليم رئيس حى المنتزه أول ويرافقه جميع الإدارات المعنية الميدانية حملة لرفع الإشغالات، ومطاردة الباعة الجائلين.وفي حى الجمرك، استهدفت الحملة المرور على المقاهى والكافتيريات بـ(الجمرك - المنشية- اللبان) وتم التنبيه باخذ الاحتياطات الوقائية وتم التحفظ علي الشيش التي وجدت واتخاذ الإجراءات اللازمة.