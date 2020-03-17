أول تحرك ضد موظف «محامين الإسكندرية» المختفي بكشوف فرز الانتخابات

قال عاصم حسن المحامي، عضو مجلس نقابة محامين شرق الإسكندرية، إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الموظف إسلام ياسر الذى اختفى بأصل أحراز التصويت الخاصة بالنقابة الفرعية بالإسكندرية والمحرضين.وأكد فى تصريحات له، أنه تم التواصل مع المستشار عاقل غريب رئيس اللجنه العليا لإنتخابات الإسكندرية والذي قرر بوجود أصل ثان معه من الأوراق المستولى عليها من الموظف، وأنها غير مؤثره في ظهور النتيجة وأنه سيتوجه باكرا بنفسه لتسليمها بالقاهرة.