الإمارات تسجل 15 إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، اليوم الثلاثاء، تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19 " تم رصدها من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر، والتعرف عليها من خلال فحص المخالطين لحالات أعلن عنها مسبقًا، وحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج، وكانت جميعًا في الحجر الصحي.وقالت الوزارة في بيان، إن الحالات تعود لجنسيات مختلفة شملت شخصًا من كل من قرغيزستان، صربيا، إيطاليا، هولندا، أستراليا، ألمانيا، الولايات المتحدة الأميركية، اليونان، روسيا، أوكرانيا، بنجلاديش وشخصين من كل من بريطانيا وإسبانيا، مؤكدة أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 113 حالة، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".كما أكدت الوزارة على التعاون المستمر مع كافة الجهات المعنية في الدولة لرصد ومتابعة الفيروس والتعامل معه وفق أعلى المعايير الطبية لحماية المجتمع بعدة إجراءات احترازية منها إجراءات الكشف الحراري والفحوصات في منافذ الدولة، وعزل المصابين أو من يشتبه به عن أفراد المجتمع في غرف العزل الصحي التي تم تجهيزها وفق أعلى المعايير المعتمدة حسب إجراءات منظمة الصحة العالمية، وتتوفر بها جميع الاشتراطات الصحية والوقائية ويتم فيها اتباع جميع مبادئ التطهير والتعقيم المستمر لمكافحة العدوى.