مستقبل وطن يطالب الأحزاب بمساندة الدولة لمواجهة كورونا

قال المستشار عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن فيروس كورونا يهدد دول العالم ويجب علينا أن يقف بجانب الدولة لمواجهته.وأضاف المستشار عصام هلال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدولة تقدم مجهودات كبيرة لمواجهة هذا الفيروس.وأشار الأمين العام المساعد إلى أن حزب مستقبل وطن يحاول توعية للمواطنين للحد من انتشار الفيروس، ويقدم للمواطنين معلومات عن مخاطره.وأوضح هلال أن كل الأحزاب السياسية مطالبة بالوقوف بجاتب الدولة لان الأزمة كبيرة وتحتاج مساعدة الجميع.ولفت إلى أن الحزب سيقوم بتوزيع مطهرات وكمامات ومواد مطهرة وقفازات على جميع المواطنين في المحافظات.