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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدنمارك تمنع التجمعات لتفادي انتشار «كورونا»

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:13 م
كورونا
كورونا
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أعلنت الدنمارك، الثلاثاء، حظر التجمعات في البلاد، في خطوة احترازية؛ للوقاية من تفشي كورونا.

وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن اليوم، إن "الفعاليات العامة التي تحشد أكثر من عشرة أشخاص سيتم حظرها في الدنمارك ابتداءً من يوم الأربعاء عند الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي، في خطوة للحد من انتشار فيروس كورونا".

أكدت في مؤتمر صحفي أن جميع المطاعم والحانات والمقاهي والنوادي الليلية، وكذلك الصالات الرياضية ستكون مطالبة بالإغلاق لمدة أسبوعين حتى الـ30 من مارس الجاري

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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