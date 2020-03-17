أمريكية مصابة بكورونا تسجل بياناتها خطأ للهرب من الحجر الصحي

كشفت تقارير أمريكية، عن خداع المصابين بفيروس كورونا المستجد للمستشفيات في الولايات المتحدة، من أجل الهروب من الحجر الصحي.وأوضحت قناة "NBC" نيوز الأمريكية في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن سيدة أمريكية في نيوجيرسي كانت نتائج اختبارها إيجابية بكورونا وأعطت اسما وعنوانا مزيفا للمستشفى ثم غادرت، مما دفع مسؤولي المدينة إلى البحث عنها من أجل الوصول إليها حتى لا تصيب غيرها.وقال عمدة المدينة في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن المرأة ذهبت إلى مستشفى إيست أورانج العام يوم السبت وخضعت لاختبار فيروس كورونا وثبت أنها مصابة بالمرض، مشيرا إلى أن هذه السيدة تشكل "خطرا على الصحة العامة" داعيا إياها إلى تقديم نفسها للسلطات الصحية.وشدد عمدة المدينة خلال مؤتمره الصحفي على ضرورة أخذ الناس الأمر بجدية وعدم التهاون مع الفيروس.وفي وقت لاحق، قال مسؤول بالمدينة إنه تم العثور على المرأة الهاربة، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.وأشارت القناة إلى أنه حتى اليوم كان هناك أكثر من 260 حالة مصابة بكورونا في نيو جيرسي وحدها بجانب ثلاث وفيات.